رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك أمام بطل السنغال بالكونفيدرالية

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن تأجيل لقاء الفريق الكروى الأول أمام جينيرسيون فوت بطل السنغال في إياب درو الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بدلا من يومالسبت على استاد بترو سبورت.
وأكد رئيس النادي، فى تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن تأجيل اللقاء جاء بعد نقله لبرج العرب من أجل الموافقة على حضور الجماهير للمباراةالفريق أمام بطل السنغال، خاصة وأن الأبيض يحتاج للفوز بعد الخسارة فى لقاء الذهاب الذي أقيم بالسنغال بنتيجة 2/1.
وتخطي الزمالك خسارته أمام غريمه الأهلى فى مباراة السوبر المصري بنتيجة 2/3، بفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى افتتاح مشوار الأبيض ببطولة الدورى العام 2020/2019.
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