فالفيردي:برشلونة تعيش في قلق بسبب إصابة ميسي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعرب إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، عن بالغ حزنه بسبب تجدد إصابة أسطورة الفريق ليونيل ميسى مجددا فى مباراة فياريال.



وحقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه فياريال بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا"، ولكنه خسر جهود ميسى بعد تجدد إصابته ليخرج بين الشوطين.

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وقال فالفيردى خلال تصريحاته بعد المباراة: "الجميع قلق حول ميسى، ولكن لديه انزعاج خفيف، وقررنا عدم المخاطرة به، سنرى كيف سيكون غداً".

بهذه النتيجة يرتقى برشلونة إلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الاسبانى برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السابع برصيد 8 نقاط.