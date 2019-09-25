شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يخوض استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل اليوم الاربعاء فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى بالبطولة العربية ، ووصلت بعثة الفريق إلى مطار قرطاج فى تونس ظهر أمس الثلاثاء بعد رحلة سفر أستغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف.

ويستعد الدراويش لمباراته المرتقبة أمام أهلى بنى غازى الليبى مساء الجمعة فى إطار جولة الإياب لدور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وخاض فريق الاسماعيلى عصر أمس الثلاثاء مران خفيف خوفاً من الارهاق على أن يبدأ اليوم الاستعداد بشكل كامل للمباراة .

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين ، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .