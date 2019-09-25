شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يؤكد للاعبي الزمالك صرف 25 % من قيمة عقودهم قريباً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض بصرف الـ25 % من قيمة عقودهم خلال الفترة القادمة، وذلك على هامش اجتماعه مع اللاعبين بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت، بعدما نجح مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى حسمها لصالح الأبيض بتسجيله هدف الفوز فى الدقيقة السادسة من زمن المباراة، ليقتنص الفريق أول ثلاثة نقاط فى مشواره بالبطولة المحلية.

وكشف مصدر بالفريق الأبيض، أن مرتضى منصور اجتماع مع اللاعبين، عقب المباراة مباشرة، فى غرفة الملابس من أجل تهنئتهم على هذا الانتصار والانطلاقة الجيدة فى مسابقة الدورى، حيث أكد لهم أن الفريق منذ موسمين لا يحقق بدايات جيدة فى افتتاح الدورى، لذلك يرى أن عبور الاتحاد فى انطلاقة المسابقة أمر جيد بجانب كونها تخطى لخسارة الفريق التى تعرض لها أمام الأهلى فى السوبر المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهو ما يُعد أمر جيد فى تلك المرحلة؛ خاصة أن الفريق مُقبل على تحديات هامة خلال الفترة المقبلة.

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أكد مصدر مطلع بالزمالك، أن مقدمات العقود كانت تمثل صداع بالنسبة للاعبى الفريق الأبيض، خاصة أن لديهم التزامات مختلفة، لذلك طلبوا من إدارة النادى تحديد موعد صرفها طوال الفترة الماضية، قبل أن يُفاجئهم مرتضى منصور فى غرفة الملابس عقب الانتصار على الاتحاد بأنه سيقوم بصرف تلك المقدمات لهم، كما أشار أن لهم أيضًا راتب شهرى لم يحصلوا عليه.

وشدد رئيس النادى أنه سيكافئهم بإنهاء كافة الأمور المالية التى تخص الفريق، ولكن عليهم التركيز فقط فى المنافسات القادمة وتحقيق الانتصارات خاصة فى مباراة جينيراسيون فوت القادمة فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى تُعد نقطة فاصلة فى مشوار الفريق فى البطولة الإفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب فى السنغال بهزيمة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.