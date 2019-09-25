رياضة | مفاجأة.. إتحاد الكرة سبب غياب مصر عن دعم صلاح.. وليس الجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إتحاد الكرة سبب غياب مصر عن دعم صلاح.. وليس الجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن موقفه في الملف الشائك حول أزمة عدم تواجد أصوات للمدير الفني وقائد منتخب مصر في عملية اختيار أفضل لاعب في العالم.

وأعلن "غريب"، في تصريحات تلفزيونية"، مع الإعلامي أحمد شوبير: "في يوم 15 من شهر أغسطس، تحدثوا معي في الاتحاد أن هناك بطاقة ترشيح من الفيفا، لاختيار أفضل ثلاث لاعبين في العالم، وأفضل ثلاث مدربين في العالم".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأوليمبي: "التحدث معي حول هذا الأمر سببه عدم وجود مدير فني وقتها، وكنت أعامل حينها وكأني القائم بأعمال المدير الفني لمنتخب مصر حتى يتم التعاقد مع مدرب، ورحبت حينها وقمت بالتصويت بالفعل".

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وأكد غريب : "اخترت محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم لأنها مهمة وطنية، وبعده اخترت كريستيانو رونالدو ثم ساديو ماني ثالثًا، وبالطبع كان علي اختيار صلاح في المركز الأول".

وأضاف المدير الفني الأسبق للفراعنة: "أصريت على الاتصال بأحمد المحمدي فورًا بصفته قائد المنتخب، حتى نستطلع رأيه في اختياراته لأنه كان سافر إنجلترا، واستقر في النهاية على اختيار نفس اختياراتي".

وأكمل غريب ليؤكد أن التصويت لمحمد صلاح كان أمرًا ضروريًا، قائلاً:"تواجد محمد صلاح على الساحة العالمية بهذا الشكل أمر مشرف لمصر كلها".

وأتم شوقي غريب: "مش ممكن أكون بصوت وماخترش محمد صلاح، لأن اسم مصر أهم من أي حاجة، بعدها تركت البطاقة للاتحاد ليتعامل هو مع الإجراءات الخاصة بإرسالها إلى الفيفا، ولا أعرف سر عدم تواجد أصواتنا في النهاية".