رياضة | جوراديولا: إذا عوُقب سيلفا فسيكون ذلك خطأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوراديولا: إذا عوُقب سيلفا فسيكون ذلك خطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن حزنة لما يتعرض له اللاعب برناردو سيلفا بعد توجيه اتهامات له من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بممارسة العنصرية.

ويتم التحقيق مع اللاعب البرتغالي بعد تغريدة قام فيها بمقارنة صورة الطفولة لزميله في الفريق بنيامين ميندي مع صورة التميمة الكرتونية السوداء لعلامة تجارية خاصة بالفول السوداني بالشيكولاتة.

وقام سيلفا بحذف التغريدة بعد ذلك معربًا عن تعجبه لكونه يمزح فقط مع صديقه.

وينتظر برناردو قرار بالحرمان من اللعب في ست مباريات إذا ثبتت إدانته بالعنصرية.

وأكد جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إذا حدث شيء ما ضد سيلفا فسيكون ذلك خطأ، يجب عليهم التركيز على قضية أخرى لأنهم لا يعرفون الشخص الذي يتحدثون عنه".

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وأضاف: "برناردو هو واحد من أجمل الناس الذين قابلتهم في حياتي، يتحدث أربع أو خمس لغات، وهذه هي أفضل طريقة لفهم مدى انفتاحه".

وواصل: "أحد أفضل أصدقائه هو ميندي، إنه مثل أخوه، أعتقد أن رد فعل ميندي على التغريدة كانت واضحة بعد ذلك، إنهم يمزحان طوال الوقت".

وتابع : "الصورة ليست عن لون الجلد، لقد قام سيلفا بمقارنة بين صورة ميندي وهو صغير وهذا الكارتون الذي يشبهه تمامًا، عندما كان صغيراً وربطها بهذا الكارتون الذي كان يشبه الصورة تمامًا، بصراحة لا أرى شيئًا خاطئًا في الأمر".

واستكمل المدرب الإسباني: "هناك مواقف مشابهة يحدث فيها أنك تشعر بوجود تشابه بين أشخاص ذوي بشرة بيضاء ورسوم كاريكاتورية، هذا يحدث".

وأكد بيب : "إذا كانوا يريدون أن يسألوا برناردو، أعتقد أنه سيكون مستعدًا لذلك، ولكن عليك أولاً أن تعرف بالضبط الشخص الذي تتحدث عنه، برناردو هو شخص استثنائي، رجل يمكنه التحدث بخمس لغات، لأنه منفتح الذهن".

وأنهى قائلًا: "لا يوجد في الأمر أي شيء عن لون البشرة أو الجنسيات أو أي شيء آخر".