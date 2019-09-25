رياضة | رئيس الزمالك لجنش: غلطاتك كترت.. ويهاجم كهربا: أنت بعت النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك لجنش: غلطاتك كترت.. ويهاجم كهربا: أنت بعت النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رئيس نادي الزمالك، محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق ونادي ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي الحالي، ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأول.

ويأتي سبب الهجوم من جانب رئيس الزمالك، عقب زيارة "كهربا" لحارس الزمالك في ألمانيا، للإطمئنان على حالته الصحية، على هامش إصابة وتر أكيلس التي تعرض في معسكر منتخب مصر الأول قبل بداية كأس الأمم الأفريقية 209.

وصرح رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج " الزمالك اليوم" عبر قناة الحدث اليوم: "ايه اللى وداك المستشفي لجنش يا كهربا، أنت مش بعت النادي وهربت، احنا بينا شكوى في الاتحاد الدولي وهي الفيصل في النهاية".

وكان "كهربا" قد نشر صورة له يوم الأحد الماضي الموافق 22 سبتمبر، من زيارته لمؤمن زكريا ومحمود جنش بألمانيا خلال رحلة علاج الثنائي هناك.

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وقال كهربا عبر حسابه على تويتر: "من زيارتي اليوم لإخواتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله".

ووجه رئيس القلعة البيضاء اتهامات لجنش قائلًا: "وأنت يا جنش استقبلته ليه، أنت عارف كويس ده عمل ايه مع الزمالك، ده لو جالك المستشفى تاني لازم تطرده، غلطاتك كترت يا جنش ومش عايز تعقل".

وحقق الفريق الأول بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على نظيره الاتحاد السكندري، أول أمس الإثنين، بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020، بهدف دون رد، سجلة اللاعب مصطفي محمد.

وبدأ الزمالك، استعدادة لمواجهة نظيره جينراسيون السنغالي، السبت المقبل، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويكفي الأبيض الفوز بهدف نظيف من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 2-1.

وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت، بدون جماهير، في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، إلا أن رئيس الزمالك قد أعلن موافقة الجهات الأمنية على نقل المباراة لاستاد الجيش المصري ببرج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع، مناشدًا زيادة العدد لـ 20 ألف.