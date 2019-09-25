رياضة | بعد أزمة The best.. صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة اعتزال صلاح دوليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمة The best.. صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة اعتزال صلاح دوليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة قوية بين الاتحاد المصري لكرة القدم والدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما فوجئ الجميع بعدم تصويت المدير الفني للمنتخب الوطني، وقائد المنتخب أحمد المحمدي، في جائزة أفضل لاعب في العالم The best.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وجود خلاف كبير بين صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة مع تكرر الأزمات بينهما، حيث سبق لهما الاختلاف على الكثير من الأمور أبرزها حقوق الرعاية من خلال وضع صورته على الطائرة بجانب شركة اعلان منافسه لشركته.

وأكدت الصحيفة، أن الأزمة التي تدور بينهما حاليًا قد تنتهي باعتزال محمد صلاح دوليًا نظرًا لتراكم الأزمات فيما بينهم.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم، متفوقًا على الثنائي الهولندي فان دايك، لاعب ليفربول الذي حل ثانيًا، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، الذي حل في المرتبة الثالثة، وجاء خلفهم في المركز الرابع الدولي المصري محمد صلاح.

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ورغم احتلال صلاح للمركز الرابع في قائمة أفضل لاعبي العالم إلا أنه فوجئ بعدم تصويت مدرب المنتخب المصري وقائد الفريق أحمد المحمدي، وفقًا للاسماء التي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بنشرها عبر صفحته الرسمية، عقب نهاية الحفلة التي أقيمت مساء الأثنين بمدينة ميلانو الإيطالية ، في نسختها الرابعة.

بينما قام الصحفي المصري هاني دانيال، بالتصويت للسنغالي ساديو ماني في المرتبة الأولى، وجاء رونالدو في المرتبة الثانية وصلاح في المرتبة الثالثة، في مفاجأة صادمة لصلاح أيضًا.

وما زالت التحقيقات جارية في هذه الأزمة خاصة بعد تأكيد شوقي غريب والمحمدي على قيامهم بالتصويت، ولكن يبدو أنهم تأخرو في الأبداء بأصواتهم خحيث أغلق يوم 19 الماضي من الشهر الجاري.