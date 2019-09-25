رياضة | "ماني" يغيب.. تشكيل ليفربول أمام "إم كي دونز" بكأس كاراباو

وتعرض السويسري الدولي لإصابة خلال التدريبات أول أمس الاثنين، على أن يخضع للفحص من جانب الجهاز الطبي.

وقال المدرب المساعد بيب ليندرز لموقع ليفربول: "شعر شاكيري يوم أمس بآلام في السمانة، لم يتمكن من إكمال المران وأظهر الفحص معاناته من مزق خفيف، هو يحتاج إلى بعض الراحة".

وعن ساديو ماني أضاف ليندرز: "تعرض لإصابة أمام تشيلسي، أعتقد أن سيكون جاهزاً لخوض التدريبات مجدداً يوم الخميس".

وفيما يلي التشكيل المتوقع للريدز:

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حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: جوميس - ماتيب - فان دايك - روبرتسون .

خط الوسط الدفاعي: فابينيو - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم: تشامبرلين - محمد صلاح- فيرمينو.