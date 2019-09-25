شكرا لقرائتكم نادر السيد: تقدمت بعرض لإقامة مبارة بين مصر وزامبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقام المعسكر الاول للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري في الاسكندرية في الفترة من ٧ حتي ١٥ اكتوبر المقبل ، حيث سيخوض المنتخب الاولمبي معسكره بالقاهرة خلال هذه الفترة وسيلعب مباراتين وديتبن باستاد القاهرة استعدادا لأمم افريقيا تحت ٢٣ سنة .

وتلقى اتحاد الكرة، عرضا من إحدى شركات التسويق الرياضى لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر وزامبيا خلال فترة التوقف الدولى المقبلة.. وقال نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق والذى يعمل حاليا فى مجال التسويق الرياضى، أنه أرسل عرضا لإتحاد الكرة لمواجهة زامبيا وينتظر رد الجبلاية .. وتابع نادر السيد أن العرض يتضمن إقامة المباراة داخل مصر، على أن يحدد اتحاد الكرة الملعب الذى يستضيف اللقاء.

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كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح ، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني ، أحمد حجازي.

يعلن اليوم حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن تشكيل اعضاء الجهاز المعاون له ، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدا الخميس بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ، وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول ، وشدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.