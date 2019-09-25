شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يخوض مباراة ودية مع نادى الشمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الاربعاء فريق الإنتاج الحربى مباراة ودية مع نادى الشمس بملعب الأخير فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى والمقرر لها 2 اكتوبر المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام حيث يسعى مختار مختار المدير الفنى للفريق لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً قبل مواجهة حامل لقب الدوري بحثاً عن خطف النقاط الثلاث للمباراة ومواصلة قطار الانتصارات .
ومن المقرر أن يدفع مختار مختار فى ودية الليلة بعدد من اللاعبين الذين غابوا عن مباراة اف سى مصر للإطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة المارد الأحمر .
وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهماعلى ستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.
ويستعيد الانتاج الحربى جهود الثنائى وهاب انان وأحمد مجدى فى مواجهة الاهلى المقبلة بعدما غاب الثنائى عن المباراة الافتتاحية للفريق أمام اف سى مصر بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى أخر مباريات الموسم الماضى .
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