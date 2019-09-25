شكرا لقرائتكم الأهلى يستأنف تدريباته لمواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الاهلي اليوم،الأربعاء، الأستعداد لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية المقرر لها السبت المقبل بملعب السلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حصل الفريق على راحة أمس من التدريبات عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف مساء الأثنين في الجولة الأولى للدوري.

ويتدرب الفريق في التتش اليوم إستعداداً للمواجهة الافريقية التى سيخوضها الأحمر بقوة رغم الفوز في لقاء الذهاب بغينيا بثنائية نظيفة.

كان توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للأهلى قد وضع برنامجا بدنيا خاصا لتجهيز اللاعبين لمباراة كانو سبورت ويتضمن البرنامج خضوع اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة سموحة لتدريبات استشفائية على أن تؤدى المجموعة التى لم تشارك فى المباراة تدريباتها المعتادة بشكل طبيعى.

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وعقد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق جلسة خاصة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من أجل الاتفاق على البرنامج البدنى الذى سيخضع له اللاعبون خلال الأيام القليلة المقبلة التى تسبق مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن يراعى البرنامج التأهيلى الذى وضعه بينكيل حالة الإجهاد التى يعانى منها بعض اللاعبين بسبب توالى المباريات خلال الأيام الماضية بداية من رحلة غينيا الاستوائية وخوض مباراة كانو سبورت ثم العودة إلى مصر ومواجهة الزمالك فى السوبر المحلى والبقاء فى برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة سموحة أمس فى افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدورى الممتاز التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.