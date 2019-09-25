مرتضى منصور يطالب بنقل مباراة الزمالك والمقاصة.. وينتقد جنش بسبب كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي نادي مصر المقاصة بنقل مباراتهم أمام القلعة البيضاء لملعب برج العرب بدلا من السلام.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر بملعب استاد السلام بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" "لدينا مباراة مرتقبة ومصيرية أمام فريق جينيراسيون السنغالي بدوري أبطال أفريقيا يوم 29 سبتمبر، وبعدها بأيام قليلة سنلعب مع المقاصة".

واستمر "مباراة الزمالك والمقاصة ستقام بملعب استاد السلام، لقد لعبنا في بتروسبورت أول مباريات الدوري وسنغادر للإسكندرية للعب في برج العرب وبالتالي من الصعب العودة للقاهرة للعب من جديد أمام المقاصة".

Advertisements

وواصل "ملعب استاد السلام ليس في الاساس الملعب الرسمي للمقاصة وبالتالي لا يوجد ما يمنع أن يلعبوا في برج العرب، أطالب محمد عبدالسلام رئيس النادي وأحمد حسام ميدو المدير الفني بأن يتم نقل اللقاء لبرج العرب".

وأضاف "أتمنى من مسؤولي المقاصة الموافقة على نقل المباراة لملعب برج العرب بدلا من السلام".

وتابع "لا أريد تأجيل المباراة في موعد أخر، وسنلعب مباراة دوري أبطال أفريقيا يوم 29 بدلا من 28 بعد أن تم نقلها لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت من أجل أن نلعب في حضور الجماهير، الأمن وافق على 5 ألاف مشجع".

واختتم "كهربا هرب من نادي الزمالك واختار هذا، لماذا لم يأت لمصر لزيارة جنش، ولماذا جنش لم يقم برفض مقابلته، أخطاء جنش أصبحت كثيرة، متى سيعود لرشده، كان يجب أن يطرد كهربا ولا يقابله".