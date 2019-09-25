مرتضى يرد على شكوى الأهلي ويهاجم الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة الأهلي ضده لدى اتحاد الكرة بسبب واقعة مباراة كأس السوبر المصري في برج العرب بين الفريقين خلال الأسبوع الماضي.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "ما حدث بيني وبين خالد مرتجي (عضو مجلس إدارة الأهلي) ليس له علاقة بالمباراة، خاصةً أن الواقعة حدثت بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة".
وأضاف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لجنة الانضباط لا تجرؤ على التحقيق معي، لا يجوز لهيئة مثل اتحاد الكرة أن تعاقب هيئة".
وأكد موجها حديثه لمحمود الخطيب رئيس الأهلي: "عليك أن تسأل خالد الدرندلي وطارق قنديل (عضوي مجلس إدارة الأهلي) عن سبب اعتذارهم لي بعد واقعة السوبر".
وأتم رئيس الزمالك قائلا: "الخطيب لا يهدأ ويريد إحداث فتنة في البلد، لا أحد يحبه حاليا بعد مواقفه الأخيرة على الصعيد السياسي، للأسف لا يعرف قيمة النادي الأهلي الذي سبق وحكمه سعد زغلول".
جدير بالذكر أن الأهلي تُوج بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2.
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