يوسف يكشف.. لماذا لم ينسحب الأهلي أمام الترجي بعد أزمة الـ"VAR"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد يوسف المدرب العام السابق للنادي الأهلي، أنه لم يكن يستطيع سحب الفريق وعدم خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 أمام الترجي الرياضي التونسي.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 لصالح الترجي، وسط عدم تواجد لتقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة الإياب بملعب رادس.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" "بالفعل الأهلي خاض هذا النهائي دون تقنية الفيديو، لم أكن استطيع الانسحاب".

وواصل "تم الاستفسار عن الأمر، كان يجب أن نلعب المباراة بعد ذلك نتقدم بالشكوى ونثبت الأمر، لكن الانسحاب من المباراة كان له عواقب أخرى".

وعن خسارة الأهلي من صنداونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي النسخة الماضية بـ5-0 في مباراة الذهاب قال يوسف "بالطبع تحدثت مع لاسارتي لكن قبل المباراة، في النهاية هو المدير الفني وصاحب القرار".

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واستمر "لا يمكن الافصاح عن ما دار بيني وبينه بالتأكيد، لكن ما هو المتوقع مني وسبق وحصلت على أخر لقب للأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب فريق من جنوب أفريقيا".

وأضاف "لقد قمت بدراسة أورلاندو بايرتس بعد أن فاز على الأهلي بثلاثية في الجونة، شاهدت مبارياته في دوري جنوب أفريقيا وقمت بتحليل الفريق، تعادلت مع مرتين بعد ذلك في جنوب أفريقيا وفزت في مصر وتوجنا باللقب".

وصرح "لكن في النهاية لاسارتي هو المدير الفني وصاحب القرار، من الصعب تحميل المدرب المساعد المسؤولية عند الخسارة، هل كان سيحدث نفس الأمر عن الانتصار، أم سيكون الحديث عن المدير الفني".

وتابع "لقب 2013 لم يكن بالسهل تحقيقه في ظل الظروف الصعبة التي عانى منها الأهلي، بالطبع أمر جيد أن يكون لديك لاعبين بحجم أبوتريكة وجمعة وعبدالله السعيد ووليد سليمان وسيد معوض، لكن أيضا الأمور لم تكن سهلة".

واختتم "لم يكن هناك دوري بجانب لعب مباريات دون حضور الجماهير وفي ملعب الجونة، كان هناك أزمة في الرعاية بسبب الظروف واللاعبين كانوا يلعبون دون الحصول على رواتب لفترات، لماذا لا يتحدث أحد عن نجاح المدرب في تحويل الصعاب لدوافع".