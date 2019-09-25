على غرار أندية أوروبا.. مؤتمر صحفي في الأهلي للإعلان عن ألبوم النادي

يقيم النادى الأهلى مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة والنصف اليوم الأربعاء، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمى خاص بالنادى، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلى ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور، على غرار أندية أوروبا. يشهد المؤتمر حضور بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى أحمد مصطفى مدير الشركة المتعاونة لإصدار الألبوم. وتأتي فكرة طرح ألبوم الأهلي على غرار كبار أوروبا بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور. كما تسعي الفكرة إلى تأكيد ريادة النادى إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار أكبر الأندية العالمية.

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