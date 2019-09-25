الزمالك يطلب من مصر المقاصة نقل لقاء الفريقين إلى استاد برج العرب

طلب مسؤولو نادي الزمالك من إدارة نادي المقاصة نقل مباراة الفريقين في الجولة الثانية للدوري المقرر لها يوم 3 أكتوبر المقبل من ملعب السلام لملعب برج العرب.
يأتي طلب الزمالك بنقل المباراة لبرج العرب بسبب ارتباط الفريق الأبيض بخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 29 سبتمبر الجاري في برج العرب.
وأكد رئيس النادي الأبيض أن الزمالك يتمنى موافقة مسؤولي نادي المقاصة على نقل المباراة لبرج العرب حتى لا يتعرض الفريق الأبيض للاجهاد من السفر.
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