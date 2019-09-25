مرتضى منصور يكشف حقيقة تعديل موعد لقاء الزمالك وبطل السنغال

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تأجيل لقاء الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب درو الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر بدلا من يوم السبت.
وأكد رئيس النادي أن تأجيل اللقاء جاء بعد نقله لبرج العرب حتى يتسنى للجماهير حضور مباراة الفريق أمام بطل السنغال.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي اقيم بالسنغال انتهى بفوز جينيرسيون بهدفين مقابل هدف.
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