هاجم رئيس نادي الزمالك محمود جنش حارس مرمى الفريق بسبب استقباله لمحمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي اثناء إجرائه بعض الفحوصات الطبية في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: ” جنش أخطائه كترت ومش عاوز يعقل استضاف العدو الاول للزمالك كهربا وكان الفرض يطرده ويرفض تواجده معه او زيارته له”. وشدد: ” عاوز ايه يا كهربا منتا احنا بيننا شكوى في الاتحاد الدولي وهي الفيصل في النهاية وجنش مازال يخطئ بعد دخوله على الهواء مع بعض الاعلاميين دون الخصول على اذن”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يوجه هجوما لاذعا لحارس الزمالك جنش بسبب كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.