هل يشارك صلاح فى مباراة ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية اليوم؟

يدرس يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إراحة العديد من العناصر الأساسية في مباراة فريقه عندما يحل ضيفاً على ميلتون كينز دونز، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بملعب "إم كي"، ضمن منافسات الدور الثالث في كأس رابطة المحترفين

الإنجليزية.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق 6 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كان أخرها على تشيلسي بنتيجة 2 – 1 الأحد الماضي بملعب "ستامفورد بريدج"،

ليعتلي صدارة "البريميرليج" برصيد 18 نقطة.

ويعاني ليفربول العديد من الغيابات في مباراة اليوم، حيث يفتقد لجهود الرباعي ساديو ماني وشاكيري وأليسون وديفوك أوريجي بسبب الإصابة.

وقد يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، قبل العودة إلى معترك الدوري الإنجليزي لمواجهة شيفيلد يونايتد السبت المقبل بملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة.