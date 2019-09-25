كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الحكم الدولى السابق جمال الغندور،عن حكام بعض مباريات الأسبوع الثانى للدورى الممتاز. وجاءت أسماء الحكام على النحو التالى: حرس الحدود × وادى دجلة: محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد ساهر وهشام الدسوقى، وصبرى إبراهيم حكما رابعا. إنبى × طلائع الجيش: محمود البنا، ويعاونه مصطفى عطية ومصطفى حسن، ومحمود وفا حكما رابعا. Advertisements إف سى مصر × أسوان: وليد عبد الرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكماً رابعاً. وليد عبد الرازق ويعاونه وائل شعبان وأحمد بكر، وعمرو رمضان حكماً رابعاً. المقاولون العرب × سموحة: أحمد العدوى ويعاونه أحمد التلاوى وأسامة السيد، وعاطف حسين حكماً رابعاً. ومن المنتظر أن تعلن لجنة الحكام عن أطقم باقي المباريات فى الساعات المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. تعرف على حكام 4 مباريات من الأسبوع الثاني للدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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