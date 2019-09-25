بعد سر ساسي، مرتضى منصور يفضح سر تركي آل الشيخ!

فضح رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” سر جديد من أسراره المثيرة للجدل على الملأ، وهذه المرة كان حول طبيعة علاقته بوزير هيئة الترفيه في السعودية “تركي آل الشيخ”، المالك الجديد لنادي ألميريا الإسباني.

وذكر مرتضى منصور فحوى رسالة نصية (SMS) وصلته من تركي آل الشيخ، دون أن يطلب منه مقدم برنامج الزمالك اليوم “أحمد جمال” أو أحد ضيوفه، بالضبط مثلما حدث أثناء تحدثه مع نفس البرنامج عن تأجيله لآخر ثلاث مباريات في الدوري المصري الموسم الماضي بسبب إصابة الدولي التونسي “فرجاني ساسي”.

وأوضحت الرسالة التي تلقاها المستشار مرتضى منصور من تركي آل الشيخ، لجمهور الكرة المصرية ولجمهور نادي الزمالك، طبيعة العلاقة التي تربط الثنائي ببعضهما البعض.

وفسرت كذلك سبب تغيب تركي آل الشيخ عن زيارة سابقة إلى مقر نادي الزمالك رغم تحديده لموعد رسمي لزيارة مرتضى منصور في النادي خلال الموسم الماضي 2019/2018.

وقال مرتضى منصور أثناء تحدثه مع برنامج الزمالك اليوم “وصلتني رسالة من تركي آل الشيخ ردًا على الرسالة الخارجة التي وصلته من هاتفي الشخصي. تركي آل الشيخ قال في رسالته لي: ماذا صار بعقلك؟ هل صار بعقلك شيء؟ هذا الكلام ما يعدي على خير، أنا أعرف كيف أعذبك يا شحات”. (الفيديو من هنا).

الهروب

وأراد مرتضى منصور استغلال تلك الرسالة، رغم تهجم تركي آل الشيخ عليه فيها، ووصفه بالمجنون والشحات، بهدف الهروب من الملاحقة القضائية ولتبرئة نفسه من أي تُهم قد توجه إليه من عدد ليس بالقليل من المسؤولين رفيعي المستوى في مصر وخارجها، ممن وصلتهم رسائل نصية خارجة من هاتفه، مؤكدًا أن تعرضه إلى الاختراق من قبل أشخاص يعرفهم جيدًا، إلا أنه لم يُقدم أي بلاغات بعد ضدهم.

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وعلى مدار الموسم الماضي، لم تكف الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام مرتضى منصور بالتسول من تركي آل الشيخ من أجل منافسة الأهلي في الميركاتو.

وتأكد جمهور الزمالك من ذلك حين رفض مرتضى منصور تجديد عقد المدير الفني السويسري السابق “كريستيان جروس”، حيث كان تركي آل الشيخ يتكلف بتسديد راتبه الشهري نيابة عن الزمالك.

وهذا ما اعترف به تركي آل الشيخ أثناء مكالمة هاتفية سابقة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي المصري “عمرو أديب” على قناة MBC مصر.

وقال تركي آل الشيخ “أتوقع تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري، والزمالك سيحتل المركز الثاني، هذا الطبيعي لأن الأهلي عنده أساس متين يقف عليه، وهو فريق عريق مهما حدث له من اهتزازات أو سوء اختيارات أو سوء توفيق يستطيع الفوز والتتويج بالبطولات، الأساس يظل الأساس، الأهلي لديه روح وتاريخ، وهو متفوق على الأندية الأخرى بنسبة 40٪”.

وأضاف تركي آل الشيخ في نفس الظهور الذي يرجع إلى يوم 19 أبريل 2019، أي قبل أيام من مواجهة بيراميدز للزمالك في الدوري المحلي “المهم يا عمرو عندما يلعب بيراميدز مع الزمالك لا نجد كرات تُلقى بشكل مفاجيء إلى أرضية الملعب أثناء سير اللعب. الزمالك لديه مجموعة متميزة من اللاعبين؟ هذا صحيح، وأنا أعرفهم جيدًا، لأنني جلبت نصف لاعبي الزمالك للنادي. شكرًا لك يا عمرو..شكرًا”. (الفيديو من هنا)

وخسر الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز رغم موافقة اتحاد الكرة بقيادة “هاني أبو ريدة وعامر حسين وثروت سويلم” على طلب مرتضى منصور بتأجيل آخر ثلاث جولات من الموسم بسبب تعرض فرجاني ساسي للإصابة أمام حسنية أكادير بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وهذا ما قاله مرتضى منصور لبرنامج الزمالك اليوم بعد ساعات من خسارة الزمالك 2/3 أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري (التصريح من هنا).