رياضة | اليوم.. الأهلي يعقد مؤتمر صحفياً للإعلان عن ألبوم النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يعقد مؤتمر صحفياً للإعلان عن ألبوم النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقيم النادى الأهلى مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة والنصف اليوم الأربعاء، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمى خاص بالنادى، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلى ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

يشهد المؤتمر بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى أحمد مصطفى مدير الشركة المتعاونة لإصدار الألبوم.

وتأتي فكرة طرح ألبوم الأهلى بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادى برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور.

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كما تسعي الفكرة إلى تأكيد ريادة النادى إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادى التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار تفعله أكبر الأندية العالمية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد حقق انتصارا مستحقا على مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت ثنائية الفريق الأحمر عن طريق كل من صلاح محسن ووليد سليمان في الشوط الثاني، ليعود القلعة الحمراء من غينيا الإستوائية بانتصار ثمين قبل لقاء العودة في القاهرة المقرر له السبت المقبل.