رياضة | مرتضى منصور يكشف ملعب الزمالك وبطل السنغال وتفاصيل جلسته مع لاعبي الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف ملعب الزمالك وبطل السنغال وتفاصيل جلسته مع لاعبي الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ملعب مباراة الفريق الابيض ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم ٢٩ من شهر سبتمبر الجاري.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم : الأمن خيرني بين أن العب في القاهرة على ملعب بترو سبورت بدون جمهور أو أن العب في ملعب برج العرب بحضور الجماهير، أحيانا اخضع لبعض الأمور التي لا ترضيني من أجل مصلحة بلدي، لذلك اتفقنا على اللعب خارج القاهرة.

وأضاف : الموافقة الأمنية جائت بحضور ٥ آلاف مشجع على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ونحن سنعمل على وجود ٢٠ الف مشجع في مباراة بطل السنغال في بطولة أفريقيا ".

وتابع : سنتحدث مع مسؤولو نادي مصر للمقاصة واللواء محمد عبدالسلام وأحمد حسام ميدو من اجل نقل مباراة الزمالك ومصر للمقاصة من ستاد السلام إلى ملعب برج العرب نظرا لضيق الوقت بين المبارتين.

وواصل : مباراة الامس امام الاتحاد السكندري كانت بمثابة عنق الزجاجة، لانه جاء بعد انتكاسات لا تمس الواقع بأي شيء، مواجهة بطل السنغال كانت صعبة جدا نظرا لظروف السفر الصعبة والجو الغير مناسب والملعب الذي لا يصلح، ثم مباراة الاهلي الذي لو كان ميتشو شارك بتشكيل يشمل راس الحربة كنا ربحنا بأربعة أهداف.

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وأردف : محمد عبد الغني من أفضل المدافعين في مصر ومغادرته لقاء الأهلي مصاباً أثر بشكل سلبي على الفريق مع احترامي الكامل لمحمود الونش الغائب عم المباريات منذ فترة كبيرة، وأقول ملحوظة هامة بأن شيكابالا لابد أن لا يشارك بشكل أساسي أمام الأهلي لأنه يتعرض للسباب والشتائم الذي تفقده خارج تركيزه.

تحدثت مع عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من اجل مشاركة ايمن حفني في مباريات المقاصة بالدور الأول، هناك خطأ إداري في قيده لذلك نحاول بكل الأشكال أن يشارك مع فريقه خلال الموسم الحالي، حفني لاعب رائع ولم يفعل أي أزمة خلال تواجده مع الفريق وانا لم أكن أرغب في رحيله عن الفريق.

ووجه منصور رسالة خاصة لكهربا : لماذا تذهب لجنش في المستشفى بألمانيا، جماهير الزمالك رفضتك فكيف تلعب على كل الاحبال، هناك قضية بينا في الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيكون هناك حكم وفصل في هذا الأمر.

وواصل : محمد اوناجم يحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم مع زملائه داخل الفريق، اثق في قدراته وأعلم انه سيظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة، جلست مع كل اللاعبين في غرفة الملابس عقب انتهاء مباراة الاتحاد وداعبت أوباما وقلت له "اوعى تقولي يا بابا تاني.. كهربا فضل يقولي يا بابا لحد ما هرب".

وعن جماهير نادي الزمالك المقرر تواجدها في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي قال : يا جماهير الزمالك المحترمة عندما تجد اي شخص يخرج عن التشجيع المحترم اطردوه خارج الملعب، لابد ان نحترم الجميع ولا نشتم اي رمز للأهلي او لأي فريق آخر.