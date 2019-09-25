البرونز يغري أخضر الصالات

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم (الأربعاء) مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة الدولية الودية المقامة في مدينة بوريك الكرواتية، إذ سيواجه منتخب مونتينيغرو أو تركمانستان، بعد خسارته من المنتخب البلجيكي 5-3.
وتأتي المشاركة في البطولة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة بوريك الكرواتية في ثالث مراحل برنامجه الفني الاستعدادي لتصفيات غرب آسيا، التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر القادم، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات لبنان، وقطر، وعمان.
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