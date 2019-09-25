شكرا لقرائتكم خبر عن 5G يقتحم ملاعب البوندسليغا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين)

اختبرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأول (الإثنين) خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم (1-1) تطبيقا مرتكزا على الجيل الخامس لشبكات الخلوي، يوفر للمشجعين كل الإحصاءات في الوقت الفعلي على هواتفهم الذكية، وذلك في سابقة على المستوى الدولي.

وبفضل هذه التكنولوجيا الناشئة، يوجّه المتفرجون والصحفيون في المنصة هواتفهم الذكية (إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس) نحو أرض الملعب، فتظهر المباراة على شاشاتهم مع بيانات تفصيلية إضافية.

وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين تظهر سرعته في الوقت الفعلي، وكل الإحصاءات: التمريرات الناجحة، والمهدرة، وعدد الكيلومترات المقطوعة.

وأصبح ملعب فولكسفاغن أرينا الأول في ألمانيا يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتفرجون والصحفيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة من خلال شاشات هواتفهم الذكية وليس النظر إلى أرض الملعب.