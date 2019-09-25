شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات بطولة الصم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) تنطلق اليوم الأربعاء مباريات دور الربع النهائي لبطولة المملكة لكرة القدم للصم، وذلك على ملعب عرقة بمدينة الرياض؛ إذ تقام مباراتان الأولى تجمع فريقي صامطة وبيشة عند الساعة الخامسة عصراً، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي أبها والدمام عند الساعة السابعة والنصف مساء. وتستكمل المباريات غداً الخميس بمباراتين الأولى تجمع فريقي جازان والرياض عند الخامسة عصراً والثانية تجمع فريقي مكة والباحة عند السابعة والنصف مساء.

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات دور الربع النهائي لبطولة المملكة لكرة القدم للصم، وذلك على ملعب عرقة بمدينة الرياض؛ إذ تقام مباراتان الأولى تجمع فريقي صامطة وبيشة عند الساعة الخامسة عصراً، بينما تجمع المباراة الثانية فريقي أبها والدمام عند الساعة السابعة والنصف مساء. وتستكمل المباريات غداً الخميس بمباراتين الأولى تجمع فريقي جازان والرياض عند الخامسة عصراً والثانية تجمع فريقي مكة والباحة عند السابعة والنصف مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مباريات بطولة الصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.