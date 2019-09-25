شكرا لقرائتكم خبر عن منع كاريلو والفرج من مواجهة التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

فضل المدرب الهلالي رازفان إراحة الثنائي كاريلو وسلمان الفرج في مباراة الفريق التي ستقام غداً أمام التعاون ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ فرض عليهما برنامجاً علاجياً من أجل تجهيزهما لمباراة الفريق الآسيوية التي ستقام يوم الثلاثاء القادم بالدوحة ضمن ذهاب دور الـ(4) من بطولة دوري أبطال آسيا، في الوقت الذي استعاد فيه الجهاز الفني اللاعب عبدالله عطيف بعد اكتمال جاهزيته وستكون مشاركته بيد المدرب رازفان.

ميدانياً واصل الفريق الهلالي مساء أمس استعداداته للقاء غدٍ، إذ بدأ المران بتدريبات لياقية وفنية، بعدها فرض المدرب مناورة على منتصف الملعب، طبق فيها بعض الجمل التكتيكية التي سيطبقها في المباراة القادمة.

على صعيدٍ آخر طرحت شركة صلة مساء أمس تذاكر لقاء الهلال والتعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.