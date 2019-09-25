شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ميدالية محصلة أخضر البارالمبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) حققت المنتخبات حققت المنتخبات السعودية «كرة الهدف، البوتشيا، ألعاب القوى لذوي الإعاقة» المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت الأحد في العاصمة الأردنية عمان من بين 12 دولة مشاركة، وبرصيد 22 ميدالية (12 ذهبية، 7 فضيات، 3 ميداليات برونزية). وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية (12 ذهبا، 7 فضيات، برونزية واحدة)، ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين. ووصلت البعثة إلى الرياض أمس برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير. وكان في استقبالها بمطار الملك خالد الدولي عضوا مجلس إدارة اللجنة عبدالرحيم آل الشيخ، وعسكر الحارثي، وعدد من أعضاء اللجنة.



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