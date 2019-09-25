شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يستغني عن مصوره والسبب رئيس ضمك ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي فايع (أبها)

أكد المصور الفوتوغرافي علي القيسي الاستغناء عنه من قبل نادي أبها الرياضي، وأنّ السبب في ذلك يعود لتصويره رئيس نادي ضمك صالح أبونخاع في مباراة الاتحاد وضمك في مدينة أبها.

وأضاف القيسي أنه كان مكلفاً بتصوير مباراة الاتحاد وضمك من قبل رابطة دوري المحترفين التي يعمل معها منذ سنتين. وأكد لـ«الخليج 365» أنه لم يكن يعلم أنّ هناك تنافساً بين ناديي أبها وضمك حتى خارج الملعب، لكنه لم يتقاض ريالاً واحداً من نادي أبها الرياضي مع أنّ العقد الموقع بين الطرفين ينصّ على مكافأة شهرية محددة في العقد (تحتفظ "الخليج 365" بصورة منه)، ومع ذلك بقي وفياً لعقده مع النادي ويؤدي عمله على أكمل وجه. واعترف القيسي بأنّ ردة الفعل من قبل المركز الإعلامي في نادي أبها الرياضي كانت قاسية، إذ تمّ إبعاده من «قروب الواتساب» الخاص بالمركز، إضافة إلى حرمانه من المكافأة المستحقة له. وأضاف القيسي أن العقد مع النادي ملزم للنادي بدفع مكافأته، كما أنه لا يشترط أن يكون المصور حصرياً للنادي. وكان عدد من المغردين خلال الأيام الماضية تداولوا خبر الاستغناء عن المصور الفوتوغرافي علي القيسي بسبب تصويره رئيس نادي ضمك أثناء مباراة الاتحاد وضمك في مدينة أبها، وهو ما أكده حساب نادي ضمك على تويتر وإعلانه التعاقد مع المصور القيسي! "الخليج 365" تواصلت مع المركز الإعلامي في نادي أبها الرياضي لمعرفة التفاصيل، إلا أن رئيس المركز الإعلامي في نادي أبها الرياضي عبدالرحمن آل ميلس اعتذر عن التعليق على الموضوع لـ«الخليج 365»، بحجة أنه في مناسبة والموضوع لدى شخصية مهمة طلب منه إقفاله، وسيتم الاجتماع معه اليوم.