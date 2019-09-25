شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد الخطوات المتسارعة لتسليم استاد عبدالله الفيصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

كثفت الشركة المسؤولة عن صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة أعمالها لتسليم الملعب في الموعد المحدد لهيئة الرياضة ، من أجل تسليمه للجهة المشغلة التي ستستضيف مباريات فرق «الاتحاد والأهلي وجدة» عليه.

وكانت "الخليج 365" رصدت في جولة ميدانية آخر الأعمال التطويرية في الاستاد الرياضي، إذ بدأت الشركة المسؤولة عن صيانة الملعب في زراعة أرضيته بالشكل المناسب، كما نفذت جزءا من عملية تنظيم المواقف خارج الملعب.

وستكون البوابة الرئيسية لاستاد الأمير عبدالله الفيصل في الجهة الشرقية من الملعب، وتم اعتماد مكتب إدارة الملعب، والمقصورة الملكية، والمنصتين الذهبية والفضية، وغرف الحكام في الجهة نفسها، وروابط الأندية في بقية الدرجات، على أن تكون الجهة الغربية لاستيعاب بقية الجماهير الرياضية.

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ويتسع الملعب لـ30 ألف مشجع في مختلف الدرجات، كما يجري العمل على تركيب البوابات الإلكترونية في الجهات المخصصة لدخول الجماهير الرياضية للملعب.

وتم تزيين الملعب بلوحتين إلكترونيتين في الجهتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى زيادة قوة الإنارة.

وتهدف الشركة المسؤولة عن صيانة استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لمواصلة العمل بشكل يومي من أجل إنهاء أعمال الصيانة في الموعد المحدد.

ويحظى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة باهتمام ومتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي يسعى لتوفير كافة الإمكانات المناسبة التي تكفل وجود صروح رياضية تسهم في استضافة مباريات المنتخبات الوطنية والأندية السعودية، وتهيئة البيئة المناسبة للجماهير الرياضية التي تحرص على حضور المباريات للمتعة الكروية.