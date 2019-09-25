شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي على عرش «الكرة العالمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على عرش الكرة العالمية بحصوله على جائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2019 والممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث استعاد ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين عرشه العالمي بعد 4 سنوات من الغياب عن منصات التتويج بالجوائز الفردية.

وقادت الأرقام الفردية اللاعب للوصول إلى هذا الإنجاز رغم أنه اكتفى بلقب الدوري الإسباني ونصف نهائي دوري الأبطال بجانب برونزية كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني الصيف الماضي.

ورفع ميسي رصيده إلى 6 جوائز للقب الأفضل في العالم، لينفرد مجددا بالصدارة بعدما تقاسمهما لعامين مع كريستيانو رونالدو.

وخاض ليونيل ميسي 50 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 22 لزملائه، ولم تكن مسيرة (ليو) مجرد أرقام فقط بل نال الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوريات الأوروبية بفضل تسجيله 36 هدفا في الليجا، ورغم خروج فريقه من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، إلا أنه تصدر لائحة الهدافين برصيد 12 هدفا.

Advertisements

وفي ميلانو، رصّع ليونيل ميسي دولاب إنجازاته بجائزة جديدة بتتويجه بجائزة «ذا بيست» لأول مرة في مسيرته منذ انفصلت جائزة الفيفا عن الكرة الذهبية مجددا بداية من عام 2016.

وبذلك يكون أسطورة برشلونة صعد لمنصات التتويج العالمية بكل أشكالها سواء جائزة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول حتى عام 2009 أو المشتركة بين الجريدة الفرنسية والاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وكذلك الجائزة القديمة التي كان يقدمها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب في العالم خلال الفترة من 1991 إلى 2009.

وكان آخر ظهور لميسي متوجا بالجوائز الفردية، عندما فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا عام 2015 بعدما حقق خماسية تاريخية مع الفريق الكتالوني تحت قيادة مديره الفني السابق، لويس إنريكي.

من جانبه أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، سعادته الغامرة بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست)، ووجه الشكر لزملائه في الفريق.