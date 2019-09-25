شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الفيصل وإنفانتينو.. تعزيز التعاون لتطوير الكرة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استعرض رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز الفيصل، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أوجه التعاون بين الاتحادين العربي والدولي وتعزيز ذلك لما فيه تنمية وتطور استعرض رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز الفيصل، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أوجه التعاون بين الاتحادين العربي والدولي وتعزيز ذلك لما فيه تنمية وتطور رياضة كرة القدم في الوطن العربي. وجرى اللقاء على هامش حفل جوائز الاتحاد الدولي الذي شهدته مدينة ميلانو الإيطالية بتواجد كبار مسؤولي الاتحادات القارية والدولية ونجوم كرة القدم العالمية. وهنأ رئيس الاتحاد الدولي، الفيصل بمناسبة تزكيته رئيسا للاتحاد العربي، فيما أعرب الأخير عن سعادته بما وجده من جياني إنفانتينو من حرص واهتمام.



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