تريساكو يبدأ رئاسة «الحكام» باجتماعات مكثفة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)يبدأ الإسباني فرناندو تريساكو مهام عمله رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن تقرر وصوله إلى الرياض اليوم (الأربعاء).
وينتظر أن يعقد الإسباني الذي يستند على خبرة طويلة في مجال التحكيم عدة اجتماعات مع رئيس الاتحاد السعودي والأمين العام والإنجليزي جاكوب كولين الذي سيعود لمهام عمله الأساسية للإشراف على تقنية الفيديو المساعد للحكم واختيار الحكام الأجانب، إضافة إلى اجتماعات متفرقة مع موظفي وأعضاء لجنة الحكام.
وكان الاتحاد السعودي أعلن عبر بيان رسمي تعاقده النهائي مع الإسباني ليكون رئيساً للجنة، خلفاً للمكلف جاكوب كولين.
وعانت لجنة الحكام خلال السنة الأخيرة من عدم الاستقرار بعد إعفاء آخر رئيسين لها هما الإنجليزي مارك كلاتنبيرج والسعودي خليل جلال.
واستند الاتحاد السعودي عبر بيانه الرسمي في تعيينه للإسباني على خبراته العملية التي امتدت لأكثر من 30 عاماً في مجال التحكيم، تخللتها مشاركته في عدد من النهائيات أهمها كأس العالم 98 في فرنسا.
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