شكرا لقرائتكم خبر عن برانكو يفتح النار على بعض لاعبي الأهلي : تصرفوا بأنانية ولم يحترموا زملاءهم ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( جدة )

أكد مدرب الأهلي المقال برانكو إيفانكوفيتش في تصريحات فضائية أن أهم التحديات التي واجهته منذ وصوله إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي هي المشاكل بين اللاعبين في غرفة الملابس، وقال: تحدثت مع المشرف العام الأمير منصور بن مشعل عن ضرورة حل تلك المشاكل، ولكن بعض اللاعبين كانوا يبحثون عن معاملة خاصة وكانوا يفكرون في أنفسهم فقط وبأنانية ولم يحترموا زملاءهم وكما علمت هي مشاكل مستمرة من الموسم الماضي .

ورفض المدرب الكرواتي أن يكون الجهاز الإداري بقيادة الأمير منصور بن مشعل قد حاول التدخل في عمله، مشيراً إلى أنه كان يناقشه بشكل دوري حول الأمور الفنية ولم يضغط أبداً لاشراك أي لاعب بل كانت مجرد تساؤلات .

كما أكد برانكو ما سبق أن صرح به المشرف العام على الأهلي حول طرح اسم المغربي نور الدين مرابط على طاولة المدرب ، حيث قال : نعم كان مرابط من ضمن الأسماء التي تم مناقشتها وكانت موجودة على الطاولة، كما تم إبلاغي بأن سلمان المؤشر لديه عدة عروض للانتقال من بينها عرض نادي النصر .

واختتم مدرب الأهلي السابق حديثه بالإشادة بقائد الفريق حسين عبدالغني مشيراً إلى أنه كان من أكثر اللاعبين انضباطاً وأول لاعب يحضر للتدريبات ولم يتسبب بأي مشاكل أبداً، كما أنه كان مؤدباً جداً عند التعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما، حيث قال نصاً : أنا جاهز لخدمة الفريق وقت الحاجة لي .