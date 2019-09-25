المكافآت تحفز العميد لنقاط الليث

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رصدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مكافأة تحفيزية مناسبة للاعبين في حال تحقيق الفوز على الشباب في المباراة المقرر موعدها بعد غد (الجمعة)، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير رصدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مكافأة تحفيزية مناسبة للاعبين في حال تحقيق الفوز على الشباب في المباراة المقرر موعدها بعد غد (الجمعة)، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتهدف الإدارة الاتحادية لتحفيز اللاعبين للعودة للانتصارات. وكان المدرب سييرا بدأ في تنفيذ مخططاته الفنية لمباراة الشباب، إذ شرح للاعبين في بداية مران أمس أبرز نقاط الضعف في الفريق الشبابي التي ينوي استغلالها خلال مجريات اللقاء القادم، واستقر على النهج الفني الذي سيواجه به الخصم، إضافة للعناصر الأساسية التي سيشارك بها في المباراة القادمة، وسيجري مناورة كروية اليوم سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة. وشهدت التدريبات تواجد رئيس النادي أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع، ومدير الفريق الكروي الأول أسامة المولد.



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