شكرا لقرائتكم خبر عن الصبان يعيد الموركي لمدرجات الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) احتوى رئيس الوحدة السابق عضو الشرف المعروف عبدالوهاب صبان، اختلاف وجهات النظر بين الإدارة الحالية برئاسة سلطان أزهر ورئيس رابطة المشجعين عاطي الموركي الذي كان ينوي ترك المدرج الوحداوي عقب خدمة وصلت إلى 40 عاما، إذ جمع الصبان الموركي مع أزهر أمس بمنزله واتفق الجميع على الوقوف خلف الكيان الوحداوي دون تفتيش أوراق الماضي. وستعود رابطة مشجعي النادي برئاسة الموركي إلى المدرجات اعتبارا من مواجهة الجمعة بمكة أمام الفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير

احتوى رئيس الوحدة السابق عضو الشرف المعروف عبدالوهاب صبان، اختلاف وجهات النظر بين الإدارة الحالية برئاسة سلطان أزهر ورئيس رابطة المشجعين عاطي الموركي الذي كان ينوي ترك المدرج الوحداوي عقب خدمة وصلت إلى 40 عاما، إذ جمع الصبان الموركي مع أزهر أمس بمنزله واتفق الجميع على الوقوف خلف الكيان الوحداوي دون تفتيش أوراق الماضي. وستعود رابطة مشجعي النادي برئاسة الموركي إلى المدرجات اعتبارا من مواجهة الجمعة بمكة أمام الفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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