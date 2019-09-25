شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طلبنا نقل مباراة الزمالك والمقاصة لبرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى أنه طلب من اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة الموافقة على تعديل ملعب مباراة الفريقين بالجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" أنه ينتظر موافقة محمد عبد السلام ومدرب الفريق على نقل المباراة من ملعب السلام الى برج العرب وذلك لظروف اقامة مباراة الزمالك الأفريقية المقبلة هناك.

Advertisements

وتحدث مرتضى منصور أنه يسعى الى اقامة المباراة هناك لضيق الوقت بين موعد المباراة الأفريقية والمحلية مشدداً على أنه سيحسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة عقب عودة عمرو الجناينى من احتفالية الاتحاد الدولي لكرة القدم لاختيار افضل لاعب فى العالم.

وحصد المقاصة ثلاث نقاط ثمينة من الجولة الأولى في الدوري لتكون خطوة البداية في اقتحام المربع الذهبي الذي يسعى الفريق الفيومي في الوصول إليه خلال الموسم الجاري بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.