شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طلبت من أوباما ما يقوليش يا بابا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى أنه طلب من يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول عدم مناداتى بـ "بابا" مجدداً.
أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" أنه طلب ذلك بعد المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري أن محمود عبد المنعم كهربا كان يناديه بنفس الطريقة وبعدها هرب من النادى.
وتحدث مرتضى منصور أن اللاعب أكد أنه لن يقوم بهذا مجددًا مشدداً على ان الأمر لم يتعدى سوى الهزار بيننا بعد المباراة.
وفاز الزمالك بهدف نظيف على الاتحاد السكندري فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز يجله مصطفى محمد مهاجم الأبيض فى الدقيقة السادسة من عمر المواجهة.
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