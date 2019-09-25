شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهاجم جنش وكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حارس الفريق الكروي الأول محمود عبد الرحسم جنش بسبب استقباله لمحمود عبد المنعم كهربا بألمانيا خلال خضوعه للعلاج حاليا من الاصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول ببطولة أمم أفريقيا الماضية.

ووجه مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" هجوماً لجنش وكهربا مطالبا الأول بطرد الثانى فور وصوله اليه محذرا اياه من كثرة أخطائه خلال الفترة الماضية، فيما انهال على الثاني "كهربا" بوابل من الهجوم قائلً: "هربت وبينا وبينك الفيفا ايه اللى موديك لجنش فى ألمانيا".

وطالب مرتضى منصور من الحارس جنش أن يتذكر أخطائه السابقة وأنه لا يجوز الوقوع فيها مطلقاً.