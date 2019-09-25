شكرا لقرائتكم وادى دجلة يغادر للاسكندرية استعداد لحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه مساء اليوم الأربعاء، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، إلى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود فى الخامسة والنصف مساء غدًا الخميس، على استاد المكس فى إطار منافسات الجولة الثانة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان وادى دجلة خسر فى الجولة الأولى بالدورى من فريق طنطا بهدف دون رد، وحذر الخواجة اليونانى لاعبى فريقه من "السرحان" أمام حرس الحدود، مؤكدًا أن الخسارة من أبناء السيد البدوى فى مستهل المشوار بالدورى، بمثابة جرس انذار.

وكان محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، حقق رقمين قياسيين بعد أن ظهر مع فريقه خلال مواجهة طنطا، ليصبح أكبر لاعبى دورى موسم 2019 - 2020، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 42 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

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كما حقق "أوسة" رقم قياسى أخر، بمشاركته فى 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يستمر محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.