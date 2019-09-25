شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بملعب برج العرب بحضور جماهيري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة الفريق المقبلة أمام جينيراسيون فوت السنغالي ستكون بملعب استاد برج العرب بحضور 5 الآف مشجع. ويلتقي الزمالك أمام بطل السنغال يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال. أضاف خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث الفضائية أنه يسعى الى اقامة المباراة بحضور 20 ألف متفرج خلال المباراة المقبلة. Advertisements وتحدث مرتضى منصور عن أنه تم تخييره بين اللعب فى ملعب بترو سبورت بالقاهرة بدون جمهور أو ببرج العرب بجمهور، مؤكداً أن الظروف الحالية للدولة هى التى تحتم عليه قبول بعض القرارات التى قد يكون غير راضياً عنها.

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