شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي للأهلى للكشف عن إصدار أول ألبوم رسمى خاص بالنادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد النادى الأهلى مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة والنصف اليوم الأربعاء، للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمى خاص بالنادى، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

ويحضر المؤتمر بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى احمد مصطفى مدير الشركة المتعاونة لإصدار الألبوم .

جاءت فكرة طرح ألبوم الأهلي بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادى برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة النادى إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة بشأن زيادة قيمة النادى التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار تفعله أكبر الأندية العالمية.