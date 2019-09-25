رياضة | محمد يوسف: قدت الأهلي في فترة صعبة.. ولن أقبل بالرجل الثاني مجدداً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: قدت الأهلي في فترة صعبة.. ولن أقبل بالرجل الثاني مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدرب العام السابق بالأهلي، أنه أتخذ قرار الرحيل عن القلعة الحمراء في فترتين سابقتين، مشيرًا إلى أنه يرفض فكرة العودة إلى النادي في الجهاز الفني للفريق سوي كمدير فني للفريق.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، "فكرت في الرحيل عن الأهلي بعد كأس مصر أيًا كان مصير لاسارتي، كنت أريد الرحيل حتى لو استمر لاسارتي مدربا للأهلي".

وتابع يوسف : "فكرت في الرحيل من قبل في فترتين سابقتين، الأولى عندما تم التعاقد مع لاسارتي، والثانية بعد تأجيل الدوري إلى ما بعد أمم إفريقيا، ولكني فضّلت البقاء حتى لا يُفهم قراري بشكل خاطئ".

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وأضاف مدرب الأهلي السابق: "عندما جاء لاسارتي ‏كان معه مساعدين، فمن المنطقي أن يكون المساعد رقم 2 في الجهاز الفني، راجعت خطواتي فهناك مدربين لم تصنع هذا التاريخ وترفض ‏العودة للوراء".‏

وأشار: "وضعت احتمالات وتوقعت عدم وجود دور لي، لكن الإدارة تحدثت مع لاسارتي بأنني أملك خبرات كبيرة وشعرت بأنه ‏سيكون هناك تعاون، وأن المدير الفني لا يعمل بمفرده".‏

وعن تدريب الأهلي قال يوسف: "من الصعب قبول دور الرجل الثاني في الأهلي مجددا، خضت تجربة ورأيت مميزاتها وعيوبها والجميع أشاد بي بعد تلبيتي النداء أكثر من مرة في أي وقت، خاصةً حين قدت الفريق في فترات صعبة".

وأختتم المدرب السابق للأهلي قائلا: "اكتسبت خبرات عديدة من عملي مع باتريس كارتيون ومارتن لاسارتي، لكن على سبيل المثال عملي كمدير للكرة لمدة ستة أشهر أثقلني بالخبرات وتعمقت أكثر في التفاصيل".