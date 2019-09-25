رياضة | تغيرات بالجملة في تشكيل الريال قبل موقعة أوساساونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيرات بالجملة في تشكيل الريال قبل موقعة أوساساونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الأربعاء, ريال مدريد الإسباني، نظيره فريق أوساسونا , ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني, في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سانتياجو برنابيو ” .

ومن المتوقع أن يجري المدرب زين الدين زيدان العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستلعب غداً , خاصة في ظل الإصابات , وأيضاً من أجل أراحة بعض اللاعبين قبل موقعة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة .

وسيكون التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم فيما يلي:

حراسة المرمى: كورتوا.

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الدفاع: ناتشو فرنانديز، فاران، راموس، ألفارو أودريوزولا.

الوسط: فيدي فالفيردي ، كاسيميرو، خاميس

الهجوم: فينيسيوس جونيور ، ولوكا يوفيتش ، هازارد

ويتقاسم فريق ريال مدريد صدارة الليجا الإسبانية مع نظيره فريق أتلتيك بيلباو برصيد 11 نقطة لكل منهما , في حين يحتل فريق أوساسونا المركز العاشر في سلم الترتيب العام برصيد 7 نقاط .