رياضة | أزمة جديدة.. المصري يهدد بالإنسحاب من الكونفدرالية.. ويمهل الجبلاية 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة.. المصري يهدد بالإنسحاب من الكونفدرالية.. ويمهل الجبلاية 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويأتي هذا القرار بسبب، موعد مواجهات المصري في البطولة الإفريقية، حيث أن إدارة الفريق لا تريد اللعب في توقيت لمباراة المحدد من قبل الجبلاية . ومنح المصري اتحاد الكرة 24 ساعة لتغيير موعد مباراته في إياب الكونفدرالية بعدما تم تحديد الساعة الثالثة موعداً للقاء. وتعد هذه هي الأزمة الثانية بين المصري واللجنة الخماسية في أقل من 10 أيام، عقب أزمة المدير الفني للمصري الكابتن إيهاب جلال، ومحاولات اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لإنتداب جلال لتدريب الفراعنة، لكن إدارة المصري رفضت الأمر بسبب 3 ملايين جنية حق النادي للتخلي عن الفريق كشرط أساسي في عقدة .

قررت إدارة نادي المصري ، برئاسة المهندس سمير حليبة، الانسحاب من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، اليوم في قرار مفاجئ من إدارة الفريق البورسعيدي.

وفاز النادي المصري على نظيره فريق نبروه بخماسية نظيفة وديا، على ملعب الفريق ببورسعيد، ضمن استعداداتهم لمواجهة ماليندي بالكونفدرالية

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ويواجه النادي المصري نظيره فريق ماليندي بإياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف لهدف لصالح الفريق المصري خارج ملعبه.

أحرز خماسية المصري في مرمى نبروه أوستين أموتو هدفين وهدف وحيد لكل من عماد فتحي وحسين رجب وأحمد ياسر.

وقاد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق المباراة بينما تواجد إيهاب جلال في المدرجات لأسباب لم تعلن.

وتعادل النادي المصري في افتتاحية مبارياته بالدوري امام فريق حرس الحدود بهدف لكل فريق.