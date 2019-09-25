رياضة | اليوم.. دكرنس يلاقى سيراميكا فى تجربة ودية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. دكرنس يلاقى سيراميكا فى تجربة ودية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق دكرنس الأول لكرة القدم بقيادة أيمن الجمل، مع نظيره بنادى سيراميكا كليوباترا فى تجربة ودية جديدة للفريقان تقام في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء بستاد الدفاع الجوى الفرعى.

ويقيم دكرنس حاليا المرحلة الثانية والأخيرة بمعسكره بمدينة الإسماعيلية والذى إنطلقت مرحلته الأولى فى الثامن من شهر سبتمبر الجارى قبل أن يحصل الفريق على راحة منذ الخميس الماضى عقب نهاية المرحلة الأولى بمعسكر الفريق وإنطلاقة المرحلة الثانية يوم الأحد الماضى.

وكان الفريق قد خاض أربعة وديات حتى الأن خلال معسكره بالإسماعيلية حيث لم يحقق الفريق الفوز فى أى مباراة وإكتفى بثلاثة تعادلات أمام كهرباء الإسماعيلية سلبيا وأمام الإعلاميين بذات النتيجة وإيجابيا بهدف لمثله أمام منتخب السويس وتعرض للهزيمة بهدف أمام القناة.

وتعتبر ودية سيراميكا اليوم هى الأولى خلال المرحلة الثانية من معسكر الفريق ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أخرى خلال معسكره لم يحدد حتى الآن طرفها الثانى.

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وخاض الفريق ٦ وديات قبل إنطلاقة معسكره جميعها أمام فرق القسم الثالث حيث فاز فى ثلاث أمام بنى عبيد بهدف و أمام ميجاسبورت بثلاث أهداف مقابل هدف و أمام بورفؤاد بثلاث أهداف مقابل هدف.

وخسر الفريق فى مباراتين أمام المريخ بهدفين نظيفين و أمام عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف وحيد فيما تعادل سلبيا فى مباراة وحيدة أمام شبان بدواى.

ويتولى قيادة دكرنس فنيا أيمن الجمل ويعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما و أحمد الجمل مدربا و محمد عبدربه لحراس المرمى وإبراهيم الوزير مديرا إداريا.

وتولى الجمل قيادة دكرنس عقب صعود الفريق للقسم الثانى تحت قيادة مصطفى مرعى والذى أعلن رحيله عقب نهاية الموسم الماضى بعدما نجح فى قيادة الفريق للعودة مجددا للقسم الثانى بعد غياب لموسمين بعدما هبط للقسم الثالث.

ويقع دكرنس ضمن فرق المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والتى تضم ١٢ فريقا وسوف يلاقى الأوليمبى بالإسكندرية فى أولى جولات المسابقة والمقرر إنطلاقها أكتوبر المقبل.