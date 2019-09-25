رياضة | جماهير كولشيستر تقتحم الملعب بعد الفوز على توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير كولشيستر تقتحم الملعب بعد الفوز على توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحمت جماهير فريق كولشيستر أرضية ملعب المباراة التي جمعت بين فريقهم وفريق توتنهام هوتسبير بعد انتهاء اللقاء مباشرة، وذلك بعد الفوز على السبيرز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وتعادل الفريقين في الوقت الأصلي بدون أهداف، حتى أن لجأ إلى ركلات الترجيح التي حسمت بطاقة التأهل لدور الربع في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت جماهير فريق كولشيستر قد حرصت على الاحتفال مع لاعبي فريقها في أرض الملعب بعد الاطاحة بفريق كبير مثل توتنهام هوتسبير في مفاجأة كبرى من الدور الثالث.

وفي إطار منافسات هذا الدور نجح فريق مانشستر سيتي وليستر سيتي وايفرتون وساوثهامبتون وارسنال في التأهل لدور المقبل بشكل سهل للغاية.

وتتوالى الأزمات على فريق توتنهام خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق ليستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.