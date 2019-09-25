رياضة | رسمياً .. بلدية المحلة يتعاقد مع لاعب سموحة لثلاث سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. بلدية المحلة يتعاقد مع لاعب سموحة لثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة بلدية المحلة ، في الحصول على توقيع اللاعب هشام نبوي الشهير ببلحة لاعب سموحة السكندري، لتدعيم خطوطه، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وكان اللاعب قد حضر إلي مقر النادي بصحبة وكيله وائل سعيد وعقد جلسة مع مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة إنتهت بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه لبلدية المحلة لمدة ثلاث سنوات .

ويعتبر بلحة من مواليد٩٧ ويجيد في مركز صانع العاب ويتميز باللعب بقدمية اليسرى واليمني.

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وكان بلحة قد تألق في دوري مراكز الشباب مع فريق الدلجمون وانتقل منه الي مالية كفر الزيات وتألق في صفوف المالية مما جعل أندية الممتاز تدخل الصراع من أجل التعاقد معه أمثال دجلة والمقاولون وسموحة الا أن حسم سموحة الصفقة لصالحة مقابل ٤٠٠ الف جنية.

وتعتبر صفقة بلحة هي الصفقة الحادية عشر للبلدية بعد أن تعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وهم: إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.

وأوقعت قرعة الدوري الممتاز ب بلدية المحلة في مواجهات قوية في الأسابيع الأربعة الأولى حيث سيلتقي بدمنهور ثم الرجاء ثم ابوقير للاسمدة ثم المنصورة.

وكان مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقدوا مع كرم جابر للعمل كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.