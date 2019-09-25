شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تصريحات برانكو إيفانكوفيتش عقب الرحيل عن النادي الأهلي والان مع التفاصيل

تحدث برانكو إيفانكوفيتش مدرب النادي الأهلي السابق للمرة الأولى عن تفاصيل تخص إقالته من تدريب النادي.

إقالة إيفانكوفيتش من تدريب الأهلي

وكان نادي الأهلي قد أعلن منذ عدة أيام رسميا إقالة برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق.

أولى تصريحات برانكو إيفانكوفيتش عقب إقالته من تدريب الأهلي

وقال برانكو إيفانكوفيتش في تصريحات لبرنامج "في المرمى" عن إقالة من تدريب الأهلي: "‏أستغربت من قرار إقالتي من تدريب الأهلي فقد كنا نبني فريقاً للمستقبل".

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وأضاف برانكو: "لم يتدخل الأمير منصور بن مشعل في عملي نهائيا وكنت اناقش معه بعض الأمور الفنية".

وتابع: "‏لم أستلم مستحقاتي المالية كاملة عند مغادرتي الأهلي ولكني فقط تسلمت مرتب شهر واحد".

طريقة استلام برانكو لمستحقاته من إدارة الأهلي

وواصل: "‏عقدي مع النادي الأهلي يلزمهم بدفع مرتبات عام كامل في حال إنهاء عقدي، و لدي طريقين لإستلام مستحقاتي إما التفاوض مع ادارة النادي او الاتجاه إلى فيفا ورفع قضية على النادي".

توقعات برانكو للفائز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم

وأنهى برانكو إيفانكوفيتش حديثه قائلا: "أرشح الأهلي أو الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم".